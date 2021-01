FC Porto goleia em Famalicão

Vindo da vitória conseguida no clássico com o Benfica na semana passada, o FC Porto alcançou o quarto triunfo consecutivo no campeonato, graças a uma goleada por 7-1 no reduto do Famalicense em partida da 15.ª jornada da prova. Carlo Di Benedetto, com três golos, foi a principal figura de uma partida que ainda teve tentos de Giulio Cocco, Gonçalo Alves, Rafa Costa e Reinaldo Garcia. Já pelos de Famalicão marcou Juanjo López.





Com este resultado, os dragões chegam aos 32 pontos, igualando o segundo colocado OC Barcelos e ficando a 1 ponto do Sporting. Ainda assim, tanto leões como minhotos têm uma partida por disputar.