FC Porto goleia Famalicense em casa

O FC Porto goleou esta tarde o Famalicense por 7-0, conseguindo desta forma alcançar a quarta vitórias em cinco jogos no Campeonato Placard. A atuar em casa, os dragões entraram forte e marcaram dois golos bem cedo, mas apenas na segunda metade abriram para a goleada por cinco golos no segundo tempo.Carlo Di Benedetto (5'), Telmo Pinto (9'), Gonçalo Alves (35' e 40'), Rafa (41' e 44') e Diogo Barata (46') marcaram os golos dos portistas, que com este triunfo chegam aos 12 pontos, no segundo lugar, em igualdade com o OC Barcelos, que ainda tem um jogo por disputar.