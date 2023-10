FC Porto goleia Valongo no Dragão Arena

O FC Porto goleou (7-2) neste domingo o Valongo, na 4.ª jornada do Campeonato, em jogo disputado no Dragão Arena.Gonçalo Alves e Edu Lamas criaram uma vantagem de 2-0 no início para os dragões, Telmo Pinto ampliou em powerplay e Gonçalo Alves bisou antes do intervalo (4-0).O Valongo reagiu no tempo complementar e reduziu por Carlitos Ramos, mas foi então que surgiu Hélder Nunes a concretizar um hat-trick em menos de 10 minutos, sentenciando o encontro, apesar de João Lima ainda reduzir."Sabíamos do modelo de jogo do Valongo e que vinha aqui com um bloco baixo. No início custou-nos um pouco e estivemos lentos no ataque, faltou ritmo, mas na globalidade dos 50 minutos, estivemos bem. Depois da derrota com o Benfica, era importante recuperar as boas sensações e até poderíamos ter construído um resultado mais volumoso. O mais importante é que o objetivo de ganhar foi cumprido", afirmou o treinador do FC Porto, Ricardo AresO FC Porto subiu provisoriamente ao 4.º lugar, com 9 pontos, menos três que o líder Sporting, que visita (sábado) o Dragão Arena no próximo sábado.