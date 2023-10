FC Porto goleia HC Braga antes do clássico na Luz

O FC Porto não sentiu dificuldades para derrotar este domingo o HC Braga, por 8-1, na 2.ª jornada do campeonato nacional.Depois de ter derrotado este mesmo adversário nas meias-finais da Taça Continental, Hélder Nunes e Gonçalo Alves brilharam com três golos cada. Roc Pujadas e Rafa fizeram os outros dois golos portistas. Do lado dos minhotos marcou Gonçalo Pereira.O FC Porto soma a segunda vitória no campeonato e, na próxima jornada, defronta o Benfica na Luz.