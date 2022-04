FC Porto goleia HC Braga e mantém a liderança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto recebeu e venceu o HC Braga, por expressivos 8-1, na 23.ª jornada do campeonato. Com este triunfo, os dragões seguem na liderança da competição, com 55 pontos.

Com três golos, Carlo di Benedetto foi o melhor marcador. Rafa (2), Reinaldo Garcia, Xavier Barroso e Tomás Menas fizeram os restantes golos portistas. Do lado dos visitantes marcou Gonçalo Pereira. Ao intervalo o FC Porto vencia por 2-0.