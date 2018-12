FC Porto goleia Lodi e lidera isolado Grupo C da Liga Europeia

O FC Porto isolou-se este sábado na liderança do Grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins, ao golear por 8-3 os italianos do Lodi, que somaram a primeira derrota na prova, em jogo da terceira jornada.Os dragões somam nove pontos, frutos das três vitórias, e distanciaram-se do Lodi, segundo classificado com seis.Na partida notou-se uma grande superioridade da formação azul e branca, que, logo aos cinco minutos, adiantou-se com um golo de Reinaldo Garcia. Frente ao guarda-redes, o argentino 'picou' a bola e inaugurou o marcador.Até ao intervalo, os dragões marcaram por mais três vezes, com especial destaque para o golo do jovem Hugo Santos, de 18 anos.Na segunda parte, manteve-se a superioridade do FC Porto, bem como a veia goleadora.Giulio Cocco, por duas vezes, Rafa e Hélder Nunes fizeram o jeito ao stick, mas, ainda assim, permitiram aos italianos, que trouxeram uma claque com cerca de meia centena de adeptos, reduzir com três golos apontados pelo capitão Domenico Illuzzi, Andrea Malagoli e pelo português Luís Querido.Na quarta jornada, em 19 de janeiro de 2019, o FC Porto visita o Lodi.FC Porto - Lodi, 8-3.Ao intervalo: 4-0.1-0, Reinaldo Garcia, 05 minutos.2-0, Hélder Nunes, 06.3-0, Hugo Santos, 19.4-0, Gonçalo Alves, 25.5-0, Giulio Cocco, 29.6-0, Giulio Cocco, 29 (livre direto).6-1, Domenico Illuzzi, 30 (grande penalidade).7-1, Rafa, 34.7-2, Andrea Malagoli, 45.7-3, Luís Querido, 47 (grande penalidade).8-3, Hélder Nunes, 48.Sob a arbitragem da dupla espanhola Raul Burgos e Josep Ribó,Carles Grau, Gonçalo Alves, Reinaldo Garcia, Giulio Cocco e Hélder Nunes. Jogaram ainda: Poka, Hugo Santos, Telmo Pinto, Rafa.Treinador: Guillem Cabestany.: Valentin Grimalt, Alessandro Verona, Andrea Malagoli, Francesco Compagno e Luís Querido. Jogaram ainda: Domenico Illuzzi, Francesco Rinaldis, Juan Fariza, Rubens GilliTreinador: Nuno Resende.: Cerca de 1.000 espectadores.