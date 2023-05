FC Porto goleia Oliveirense no arranque do playoff e na ressaca do título europeu

O FC Porto recebeu e venceu esta quinta-feira a Oliveirense, por 7-2, no jogo 1 do playoff dos quartos de final do campeonato de hóquei em patins. Na ressaca da conquista da Liga dos Campeões, os homens de Ricardo Ares mantiveram o foco e não deram hipótese ao adversário no Dragão Arena, que efetuou uma guarda de honra aos campeões.Gonçalo Alves, Carlo di Benedetto (2), Ezequiel Mena, Roc Pujadas e Rafa (2) fizeram os tentos da formação visitada. Lucas Martínez e Tomás Pereira marcaram pela equipa de Paulo Pereira.O 2º jogo está agendado para Oliveira de Azeméis, no domingo.