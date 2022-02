FC Porto goleia Paço de Arcos e segue na liderança

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o Paço de Arcos, por 9-2, em duelo da 17.ª jornada do campeonato. Os dragões seguem na liderança, agora com 43 pontos, mais cinco do que o Sporting (2.º), que defronta no domingo o Sp. Tomar.Reinaldo García esteve em destaque ao fazer três golos. Di Benedetto e Gonçalo Alves bisaram, enquanto Telmo Pinto e Tomás Mena fizeram um golo. Do lado dos visitantes marcaram Tiago Gouveia e Diogo Alves, num duelo que em que os dragões já venciam por 5-0 ao intervalo."Neste campeonato, não há jogos fáceis, tivemos uns momentos muito bons, cometemos uns erros e eles aproveitaram. Queremos recuperar o Rafa, que já treina segunda-feira, temos uma semana muito importante, queremos ganhar ao Sporting. A equipa está num bom momento, é um jogo muito importante e ganhar lá é significativo. Ficou-nos a espinha encravada na Taça Intercontinental por termos perdido lá, apesar de termos ganho o troféu, e por isso vamos lá para ganhar", analisou o técnico portista Ricardo Ares, em declarações reproduzidas pelo site do clube.Na próxima jornada, o FC Porto defronta Sporting no sábado.