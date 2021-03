FC Porto goleia Riba d'Ave e regressa à liderança

No jogo que encerrou a 22.ª jornada do campeonato nacional, o FC Porto venceu este domingo no terreno do Riba d'Ave, por 7-2, e regressou à liderança da prova, depois de ter visto na véspera o OC Barcelos ultrapassá-lo no topo.

Num jogo em que os dragões foram para o intervalo a vencer por 4-0, Carlo di Benedetto destacou-se com dois golos. Os restantes remates certeiros dos portistas foram da autoria de Cocco, Mena, Rafa, Xavi Barroso e Gonçalo Alves. Pelo Riba d'Ave marcaram Hugo Barata e Gustavo Pato.

O FC Porto passa a liderar a prova com 51 pontos, em igualdade pontual com o OC Barcelos (tem mais um jogo).