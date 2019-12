FC Porto goleia Turquel

O FC Porto apanharam provisoriamente o 'comboio' dos 19 pontos no campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencerem por 9-1 diante do Turquel, numa partida referente à jornada 9 da prova.Ante o nono colocado à partida da ronda, os dragões rapidamente mostraram ao que iam, abrindo uma vantagem de 4-0 em pouco mais de meia hora (dois golos de Gonçalo Alves e um de Giulio Cocco e outro de Hugo Santos).Na segunda metade o Turquel ainda reduziu, por Vasco Luís, mas a turma portista voltaria a atirar certeiro na baliza contrária, com mais dois golos de Gonçalo Alves (fez quatro), aos quais se juntou ainda um bis de Carlo Di Benedetto e um golo de Hugo Santos.Com esta vitória, os portistas igualam provisoriamente OC Barcelos, Benfica e Sporting, ficando a 2 pontos da líder Oliveirense.