FC Porto goleia Valongo

O FC Porto goleou este domingo o Valongo por 11-1, no jogo de encerramento da 16.ª jornada do campeonato nacional. Antes do clássico com o Sporting na próxima jornada, os dragões acentuaram o favoritismo com mais uma goleada, depois do 13-2 registado precisamente contra o Valongo na primeira volta.





Gonçalo Alves assinou cinco golos, Di Benedetto e Giulio Cocco bisaram, Reinaldo García e Poka completaram a dezena de golos. Nuno Araújo, de penálti, apontou o único tento do Valongo.A vitória permite ao FC Porto subir à 4.ª posição e somar 36 pontos, os mesmos que o OC Barcelos, que por ter vantagem no confronto direto (triunfo por 7-4 na primeira volta), mantém o 3.º lugar.