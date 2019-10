FC Porto inicia defesa do título em Fânzeres

O FC Porto inicia hoje a defesa do título de campeão nacional, recebendo na 1ª jornada a Juventude de Viana. O jogo realiza-se no Pavilhão Municipal de Fânzeres, uma vez que o Dragão Arena foi interditado pelo Conselho de Disciplina da FPP, por três jogos, na sequência dos incidentes verificados no FC Porto-Sporting da época passada, que envolveu o diretor geral das modalidades leonino, Miguel Albuquerque.

"As sensações para este jogo são as melhores. Começamos o campeonato num pavilhão em que joguei seis anos e onde conquistei 6 dos 10 títulos seguidos que vencemos. Queremos começar o campeonato com uma vitória em Fânzeres", disse Reinaldo Garcia.

Já o Sporting, campeão europeu e vencedor da Taça Continental, viaja até Riba de Ave, para defrontar uma equipa que, no seu pavilhão, cria muitas dificuldades, conforme reconhece Pedro Gil. "Quem está no hóquei sabe das dificuldades em jogar naquela pista. Mas vamos com muita vontade em trazer os três pontos para casa", disse o internacional espanhol, na Sporting TV.

Teoricamente mais fácil é a tarefa do Benfica nesta ronda inicial, apesar de não poder contar com o lesionado Carlos Nicolia. As águias recebem amanhã a Sanjoanense. " É um histórico do hóquei português. É uma formação jovem que faz da sua casa uma fortaleza mas, desta vez, vem jogar no nosso pavilhão e vai querer surpreender o Benfica e conquistar pontos", alertou Diogo Rafael, na BTV.