FC Porto inicia defesa do título na casa do Sporting

O FC Porto vai arrancar a defesa do título de campeão nacional na casa do Sporting, a 17 de setembro. Assim ditou o sorteio do calendário, realizado esta manhã em Lisboa, onde a Federação Portuguesa de Patinagem oficializou uma parceria com o Placard, novo patrocinador do campeonato.Os leões, agora orientados por Alejandro Dominguéz após a saída do bicampeão europeu Paulo Freitas, tem um arranque de campeonato complicado. Depois da receção ao FC Porto, deslocam-se na jornada seguinte à casa do Benfica.Já os encarnados, vice-campeões, têm uma curta deslocação ao terreno do Paço D'Arcos, recebendo na 2ª jornada o Valongo.A época arranca a 1 de setembro com a realização da Elite Cup. O playoff de apuramento de campeão começa a 6 de maio.Sporting-FC PortoPaço de Arcos-BenficaHC Braga-ParedeValongo-MurchesFamalicense-Riba D´AveOliveirense-SC TomarOC Barcelos-Juventude de VianaFC Porto-HC BragaBenfica-SportingParede-ValongoMurches-OliveirenseRiba D´Ave-OC BarcelosSC Tomar-FamalicenseJuventude de Viana-Paço de ArcosHC Braga-BenficaPaço de Arcos-SportingValongo-FC PortoOliveirense-ParedeBarcelos-SC TomarFamalicense-MurchesJuventude de Viana-Riba D´AveBenfica-ValongoSporting-HC BragaFC Porto-OliveirenseParede-FamalicenseSC Tomar-Juventude de VianaMurches-OC BarcelosRiba D´Ave-Paço de ArcosValongo-SportingPaço de Arcos-HC BragaOliveirense-BenficaFamalicense-FC PortoJuventude de Viana-MurchesOC Barcelos-ParedeRiba D´Ave-SC TomarSporting-OliveirenseHC Braga-ValongoBenfica-FamalicenseFC Porto-OC BarcelosMurches-Riba D´AveParede-Juventude de VianaSC Tomar-Paço de ArcosOliveirense-HC BragaPaço de Arcos-ValongoFamalicense-SportingOC Barcelos-BenficaRiba D´Ave-ParedeJuventude de Viana-FC PortoSC Tomar-MurchesHC Braga-FamalicenseValongo-OliveirenseSporting-OC BarcelosBenfica-Juventude de VianaParede-SC TomarFC Porto-Riba D´AveMurches-Paço de ArcosFamalicense-ValongoPaço de Arcos-OliveirenseOC Barcelos-HC BragaJuventude de Viana-SportingSC Tomar-FC PortoRiba D´Ave-BenficaMurches-ParedeValongo-OC BarcelosOliveirense-FamalicenseHC Braga-Juventude de VianaSporting-Riba D´AveFC Porto-MurchesBenfica-SC TomarParede-Paço de ArcosOC Barcelos-OliveirensePaço de Arcos-FamalicenseJuventude de Viana-ValongoRiba D´Ave-HC BragaMurches-BenficaSC Tomar-SportingParede-FC PortoOliveirense-Juventude de VianaFamalicense-OC BarcelosValongo-Riba D´AveHC Braga-SC TomarBenfica-ParedeSporting-MurchesPaço de Arcos-FC PortoJuventude de Viana-FamalicenseOC Barcelos-Paço de ArcosRiba D´Ave-OliveirenseSC Tomar-ValongoParede-SportingMurches-HC BragaFC Porto-Benfica