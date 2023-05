FC Porto na final da Liga dos Campeões: «Sofremos um bocado mas fomos muito eficazes»

Ricardo Ares, técnico do FC Porto, comentou o triunfo frente o Barcelona (4-3) , que coloca os dragões na final da Liga dos Campeões."Foram duas partes muito diferentes. Sofremos um bocado, mas fomos muito eficazes. Conseguimos neutralizar com uma exibição sensacional do Malián, mas também porque conseguimos controlar situações de perigo do Barcelona. Na 2.ª parte jogámos as nossas ferramentas, soubemos competir e fomos eficazes", disse o treinador portista."Os adeptos portistas são os melhores. O pavilhão estava espetacular e com eles conseguimos vencer. Espero que amanhã estejam connosco novamente. Vamos dar tudo para conseguir ganhar este título. Adversário de amanhã? Vamos olhar para nós para que esteja em campo a essência e a raça do nosso jogo para ganhar. É essa a máxima que quero que a equipa tenha", observou.