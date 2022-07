FC Porto oficializa Diogo Barata

O campeão nacional FC Porto anunciou a contratação de Diogo Barata, jovem de 20 anos que representava o Valongo."Para mim é um sonho e um motivo de grande orgulho. É sinal de que o trabalho está a ser bem feito, mas estou ciente de que tenho de trabalhar ainda mais. Gosto do grupo e da forma como me recebeu. Estou com muita vontade para começar. Reconheceram o meu trabalho e a forma como jogo, o que me enche de orgulho. Estou pronto para lutar pelo FC Porto", observou o jogador que fez 14 golos em 34 jogos pelo emblema valonguense."Sou um jogador aguerrido, que nunca vira a cara à luta e que joga sempre a pensar no coletivo. É sempre na raça. Jogar por este clube é sempre uma grande responsabilidade. É verdade que conquistámos três títulos, o que aumenta a responsabilidade, mas sinto que se o trabalho for bem feito e estivermos todos juntos, mais troféus virão. Os meus objetivos individuais passam unicamente por olhar para o coletivo e por dar o maior número possível de troféus a este clube", concluiu, em declarações ao site do FC Porto.