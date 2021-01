FC Porto opera reviravolta e vence em Braga

Em jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato nacional, o FC Porto venceu este sábado no terreno do HC Braga, por 6-3, numa partida em que esteve a perder por 3-0 na segunda parte.





Registando-se um nulo ao intervalo, a equipa da casa adiantou-se no marcador através de Diogo Seixas nos minutos iniciais da segunda parte. Menos de um minuto depois, a formação orientada por Tó Neves dilatou o marcador, através de Ângelo Fernandes na marcação de um livre direto. O FC Porto tentou reagir mas desperdiçou um penálti (Gonçalo Alves) e um livre direto (Di Benedetto).Quem aproveitou foi o HC Braga que, a cerca de 12 minutos do final, faz o 3-0 por intermédio de Ângelo Fernandes, novamente através de um livre direto. Na jogada imediata, os dragões reduziram (3-1), com golo de Mena. O FC Porto não desistiu e, a seis minutos e meio do fim, viu Xavi Barroso converter um livre direto e manter o resultado incerto. À entrada dos derradeiros cinco minutos, Ângelo Fernandes falhou um livre direto e, pouco depois, o FC Porto chega à igualdade a 4.30 minutos do final, através de um remate de Gonçalo Alves. A 3.18 para fim, livre direto para Gonçalo Alves, que não perdoa e mete o FC Porto na frente pela primeira vez, por 4-3. Gonçalo Alves não terminaria o jogo sem marcar mais uma vez e completar o hat trick, fazendo o 5-3, até que Benedetto fechou o resultado final em 6-3 para os dragões.Com este resultado, o FC Porto segue no segundo lugar da classificação, com 38 pontos, ficando à espera do que o líder OC Barcelos (39 pontos e mais dois jogos) faz na visita a Valongo.