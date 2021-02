FC Porto passa em Valongo

O FC Porto, 2º no Campeonato, manteve este domingo a perseguição implacável ao líder OC Barcelos, ao vencer (6-3) em Valongo, em jogo da 19ª jornada.





Num campo sempre difícil, os dragões tiveram maturidade suficiente para controlar o jogo, ao adiantarem-se no marcador por 2-0, com golos de Reinaldo Garcia e Carlo di Benedetto.O Valongo nunca se rendeu e reagiu, reduzindo por Ruben Pereira (1-2) ainda antes do intervalo, mas a turma da Invicta voltou a adiantar-se por dois golos (3-1) com tento de Gonçalo Alves.Num jogo de parada e resposta, Nuno Araújo voltou a reduzir (2-3), só que o FC Porto voltou a impor-se (5-2), através de Giulio Cocco e Carlo di Benedetto. Guilherme Silva reduziu (3-5), mas já era tarde, a 13 minutos do final, para as aspirações do Valongo. Benedetto sentenciou o encontro (6-3) a menos de dois minutos do final.O OC Barcelos comanda com 45 pontos, logo seguido do FC Porto (44), mas com um jogo a menos.