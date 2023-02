FC Porto em crise perde frente à Oliveirense e deixa fugir o Benfica na liderança

Surpresa em Oliveira de Azeméis! O campeão FC Porto caiu (3-4) frente à Oliveirense, em jogo da 17ª jornada, e está agora a sete pontos do líder Benfica. Os dragões somam apenas uma vitória nos últimos seis jogos.O início de época foi atribulado, mas a Oliveirense parece ter encontrado, finalmente, a sua melhor versão. A equipa de Paulo Pereira até entrou a perder através de um golo de Telmo Pinto, mas virou rapidamente o resultado com golos de Franco Platero e Lucas Martínez.Na 2ª parte, valeram as bolas paradas à Oliveirense. Xavi Barroso fez o 2-2, mas Tomás Pereira, de penálti, deixou a equipa da casa novamente na frente. Após novo golo de Telmo Pinto (3-3), o mesmo Tomás Pereira, outra vez de penálti, garantiu a sexta vitória seguida da Oliveirense no campeonato.O FC Porto está no 4º lugar com 38 pontos, os mesmo pontos que OC Barcelos e Sporting (menos um jogo). A Oliveirense está no 6º posto com 33 pontos.