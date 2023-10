FC Porto recebe Valongo já com olho no clássico

Somando já uma derrota no campeonato nacional – frente ao Benfica, na jornada anterior –, o FC Porto só quer a vitória hoje diante do Valongo, no encerramento da 4ª jornada, para não perder de vista os rivais na luta pelo título, e já apontando ao clássico da ronda seguinte, com a visita do Sporting ao Dragão Arena. Mas o adversário de hoje é "sempre uma equipa difícil", como referiu, ao site do clube, o avançado argentino Ezequiel Mena, de regresso às opções de Ricardo Ares, após lesão.

Numa jornada que teve como prato forte o dérbi, na véspera, no Pavilhão João Rocha, ganho pelos leões por 3-2, a Oliveirense mantém-se também invicta na competição, subindo inclusive ao comando do campeonato, ainda que com os mesmos pontos do Sporting. Falta ainda saber se o Sp. Tomar continuará igualmente só com triunfos, depois da receção hoje ao Riba d’Ave, jogo que encerra a ronda.