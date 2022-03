FC Porto renova com Rafa até 2026

O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de Rafa até 2026. O internacional português, de 30 anos, alinha nos dragões desde 2014, altura em que trocou o Valongo pelo atual clube."Quando cheguei ao FC Porto pela primeira vez, em 2009, era uma criança. Não pensava no que seria o Rafa com 30 anos. Pensava no que seria o amanhã e todos os dias queria ser melhor, queria ir ganhando o meu espaço dentro deste clube. As coisas não foram fáceis, mas isso ainda torna o sabor melhor. Tive de trabalhar dia após dia, de sair daqui e procurar novas oportunidades, as coisas correram bem e pude voltar. A partir daí, com o meu trabalho, comecei a ganhar o meu espaço aqui e hoje estou muito contente com o que fiz aqui e esperançoso para o que aí vem", vincou em declarações ao site dos azuis e brancos.Pelo FC Porto, Rafa conquistou quatro campeonatos, quatro Supertaças, três Taças de Portugal e uma Taça Intercontinental.