FC Porto sagra-se campeão nacional de hóquei em patins

O FC Porto conquistou esta quarta-feira, pela 23.ª vez na sua história, o título de campeão nacional de hóquei em patins, graças a uma vitória diante do Riba D'Ave por 6-3, em encontro atrasado da jornada 24 da prova. Com esta conquista, os portistas igualam o número de títulos nacionais do Benfica, equipa que até agora liderava esse particular.





Num jogo disputado com ambiente de final, os dragões triunfaram com golos de Rafa Costa (2'), Giulio Cocco (7' e 35'), Poka (14'), Gonçalo Alves (23') e Reinaldo Garcia (45') e chegaram aos 64 pontos no topo da tabela, mais 3 do que a Oliveirense, isto quando falta disputar uma partida. Ora, por terem vantagem no confronto direto, os dragões tiveram a chance de já celebrar a sua conquista. Do lado do Riba D'Ave, refira-se, marcaram Nuno Pereira (11') e Bruno Pinto (15' e 35').De notar que no Dragão Caixa estiveram presente os jogadores da equipa de andebol portista, que no último fim de semana também se sagrou campeã nacional.