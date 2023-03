FC Porto sofre em Riba d'Ave

O FC Porto regressou às vitórias no Campeonato, ao vencer (4-2) esta quarta-feira em Riba d'Ave, em jogo da 21.ª jornada.Depois do desaire com o Murches, os dragões tiveram de sofrer, pois a equipa do município de Famalicão esteve duas vezes em vantagem: Pedro Silva fez 1-0 (aos 5 minutos) e bisou (2-1), já na segunda parte, depois de Carlo di Benedetto ter levado o encontro empatado (1-1) para o intervalo.Mas em 20 minutos, o campeão nacional marcou 3 golos, 2 por Carlo di Benedetto, a fazer um hat-trick, e Rafa a estabelecer o resultado perto do fim.Com este resultado, o FC Porto manteve o 4.º lugar na classificação, liderada pelo Benfica.