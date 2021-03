FC Porto sofre mas vence Sanjoanense

O FC Porto sofreu mas acabou por arrancar uma vitória (3-2) em São João da Madeira, na conclusão da 24.ª jornada do Campeonato.





Os dragões, que reforçaram a liderança na tabela, entraram melhor com um golo madrugador de Gonçalo Alves, mas a a Sanjoanense empatou ainda antes do intervalo por Facundo Navarro, para depois passar para a frente através de João Lima.Só que os dragões não se atemorizaram e acabaram por dar a volta, por Carlo di Benedetto, enquanto Reinaldo Garcia fechou a contagem a 17 segundos do final.