FC Porto sofre para vencer no terreno do Valongo

O FC Porto alcançou um triunfo suado na casa do Valongo, por 5-3, sendo que apenas a escassos segundos do fim os campeões nacionais consumaram o resultado final, por Carlo Di Benedetto.A equipa de Ricardo Ares vencia ao intervalo, por 3-1, aquela orientada pelo ex-dragão Edo Bosch. No segundo tempo, os golos de Rafael Bessa e Diogo Abreu deixavam tudo empatado aos 33'. Um minuto volvido, Gonçalo Alves bisou e deixou os azuis e brancos novamente na frente.Na baliza, Xavi Malián defendeu três livres diretos e ajudou o FC Porto a sair com os três pontos na terceira jornada do campeonato nacional.Ao cabo de três rondas, os homens de Ares conta seis pontos e estão empatados com Benfica e OC Barcelos, duas equipas com apenas dois jogos disputados.