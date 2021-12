FC Porto sofre primeira derrota no campeonato

O FC Porto foi surpreendido esta tarde pelo HC Braga, que impôs aos dragões a primeira derrota no campeonato, vencendo por 3-2, em jogo da décima jornada do campeonato nacional.A equipa minhota chegou à vantagem de 2-0 ainda na primeira parte, com golos de de Diogo Seixas e Pedro Mendes.Na segunda parte, os dragões reagiram, chegaram aos 2-1 por Rafa, mas pouco depois Vítor Pinto ampliou para 3-1 a vantagem do HC Braga. Gonçalo Alves ainda reduziu para 3-2 a seis minutos do final.Pese embora a derrota, o FC Porto mantém a liderança isolada no campeonato, com 27 pontos, mais um que a Oliveirense, que bateu o Sp. Tomar por 4-1.A liderança vai estar em jogo na próxima jornada, com a equipa de Oliveira se Azeméis a deslocar-se ao Dragão Arena.