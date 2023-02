FC Porto soma primeira vitória na Liga dos Campeões

O FC Porto alcançou esta quinta-feira a primeira vitória na Liga dos Campeões de hóquei em patins, diante do Sarzana (5-0), enquanto o Sporting perdeu com o Reus (7-5) e o Benfica bateu a Oliveirense (5-2).



Na Dragão Arena, no Porto, os azuis e brancos conseguiram, finalmente, vencer na fase de grupos, depois de dois empates em outras tantas jornadas, ante o Trissino (3-3) e Noia (0-0).

Embora o 'nulo' (0-0) tenha persistido até ao intervalo, a equipa comandada por Ricardo Aires 'atropelou' o oponente transalpino, graças aos golos de Roc Pujadas (32 minutos), Carlo Di Benedetto (35), Ezequiel Mena (39), Gonçalo Alves, de livre direto, (45) e José Costa (46).

Assim, no grupo B, ao fim de três jornadas, os dragões passam a somar cinco pontos, no primeiro posto, os mesmos do Trissino (segundo colocado) e Noia (terceiro).

Na jornada três do Grupo D, o duelo ibérico entre Sporting e Reus terminou com o triunfo dos espanhóis, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde os 'leões' marcaram por Nolito (01, 05 e 39 minutos), autor de um 'hat-trick', Ferrant Font, de livre direto (06), e João Souto (48).

Segi Aragonès (02, 21 e 32), Checco Compagno (10), David Gelmà (13 e 25) e Marc Julià, na conversão de um livre direto, fabricaram os golos do conjunto visitante, que, desta forma, passa a liderar a 'poule', com seis pontos, os mesmos do clube lisboeta (segundo classificado).

Por fim, no último jogo do dia, o Valongo e Forte dei Marmi empataram 4-4, com Pedro Gil (02 minutos), Elia Cinquini (24), Federico Ambrosio (27) e Enric Torner (45) a faturarem para os italianos, enquanto para o conjunto luso marcaram Rafael Bessa (18 e 21), Facundo Navarro (40 e 48), o último de livre direto.

O FC Barcelona, que hoje bateu o Amatori Lodi (5-0), lidera o Grupo C, com nove pontos, à frente do Forte dei Marmi e Valongo, ambos com quatro, no segundo e terceiro postos, respetivamente.