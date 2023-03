FC Porto suou para vencer o Sp. Tomar

A entrada fortíssima do FC Porto fazia prever uma noite descansada para a equipa da casa, mas não foi isso que aconteceu no triunfo (7-5) frente ao Sp. Tomar.Gonçalo Alves entrou com tudo e marcou três golos bem cedo. No entanto, a formação treinada por Nuno Lopes conseguiu reagir, chegando mesmo ao empate. No entanto, Carlo Di Benedetto levou os azuis e brancos em vantagem para o intervalo (4-3).Na 2ª parte, o Sp. Tomar não conseguiu chegar ao empate, mas também não deu descanso ao FC Porto que só vencia por um golo de diferença a três minutos do fim. Coube a Carlo Di Benedetto fazer o golo da tranquilidade.Gonçalo Alves (3), Carlo Di Benedetto (2), Mena e Rafa marcaram para os dragões. Tomás Moreira (3), Tato Ferruccio e Ivo Silva fizeram os golos da equipa ribatejana.A quatro jornadas do fim da fase regular, o FC Porto é 4º classificado com 45 pontos, mais 9 do que o Sp. Tomar que ocupa a 7º posição, já com o 'bilhete' para o playoff garantido.