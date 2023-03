FC Porto está na Final 8 da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto venceu (5-1) esta quinta-feira os espanhóis do Noia e qualificou-se para a Final 8 da Liga dos Campeões, ainda antes da última jornada do Grupo B, que os dragões lideram.Em duelo disputado no Dragão Arena, o FC Porto impôs o ritmo até ao intervalo, marcando 3 golos, por Carlo di Benedetto (2) e Roc Pujadas.Na segunda parte, os anfitriões continuaram a dominar, marcando mais 2 golos por Reinaldo García e Tomas Mena.