FC Porto travado em Tomar

Em jogo da 12.ª ronda do campeonato, o FC Porto empatou esta quarta-feira (2-2) no terreno do Sp. Tomar, numa partida em que esteve a perder por 2-0.Os golos da equipa da casa foram apontados por Tomás Moreira e Filipe Almeida. No segundo tempo, Gonçalo Alves bisou e deu o empate aos dragões. Nos últimos segundos, o Sp. Tomar teve um livre direto à sua disposição, face ao cartão azul a Telmo Pinto, mas não conseguiu concretizar.Com este resultado, o FC Porto segue na liderança com 31 pontos, podendo ser apanhado pelo Sporting amanhã, caso os leões vençam o Benfica na Luz.