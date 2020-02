FC Porto triunfa no Dragão Arena

O FC Porto venceu este sábado o Paço de Arcos, por 8-3, em partida referente à 15ª jornada do campeonato nacional.





Com quatro golos, Gonçalo Alves esteve em grande destaque no Dragão Arena. Os restantes golos do FC Porto foram apontados por Di Benedetto (2), Reinaldo Garcia e Zapata. Do lado da formação visitante, os golos foram da autoria de Tiago Gouveia, João Sardo e Pedro Batista.Os dragões chegam aos 33 pontos, no terceiro lugar.