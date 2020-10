FC Porto vence em Turquel na 3.ª jornada do campeonato nacional

O FC Porto venceu este sábado na visita ao Turquel, por 2-1, no fecho da 3.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Foi a segunda vitória consecutiva para os dragões, depois de ao intervalo se registar um nulo.





Gonçalo Alves e Rafa apontaram os golos da formação azul e branca, com Tiago Mateus a fazer o golo do Turquel.Com este triunfo, o FC Porto ocupa o 6.º lugar com os mesmos 6 pontos da Oliveirense (5.º), enquanto o Turquel é 11.º classificado, com 3 pontos. Barcelos e Valongo partilham a liderança, com 9 pontos.