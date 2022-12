FC Porto vence em Viana do Castelo

O FC Porto registou esta quinta-feira um triunfo robusto na visita ao terreno da Juventude Viana, por 6-1, em duelo a contar para a 7ª jornada do campeonato nacional.Após uma primeira parte apenas com um golo do portista Rafa, os dragões entraram de forma intensa no segundo tempo e aumentaram o marcador através de Carlo di Benedetto. A formação da casa ainda reduziu por Andrés Zapata logo de imediato, mas seguiram-se depois mais dois golos de Rafa de Gonçalo Alves e Ezequiel Mena.Veja aqui a ficha do jogoCom este triunfo, o FC Porto soma agora 16 pontos, fruto de 5 vitórias, um empate e uma derrota.