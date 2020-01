FC Porto vence Escola Livre de Azeméis e avança na Taça de Portugal

O FC Porto confirmou o favoritismo e venceu a Escola Livre de Azeméis por 7-0, em jogo a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. O conjunto azul e branco chegou ao intervalo a vencer por 4-0, fazendo os restantes três golos na reta final do encontro.

Se a diferença de escalão fazia antever uma partida desequilibrada, o FC Porto fez questão de entrar forte para evitar surpresas. Nesse sentido, Rafa colocou a equipa de Guillem Cabestany em vantagem ainda dentro do minuto um. Ainda no primeiro tempo, os azuis e brancos fizeram mais três golos, por intermédio de Cocco, Gonçalo Alves e Zapata.

A segunda metade do encontro trouxe novamente um FC Porto melhor, mas com dificuldades em chegar ao golo. Apesar de as chances de terem acumulado, os dragões só chegaram ao 5-0 aos 45 minutos, com um tento de Poka. Cocco e Rafa fecharam as contas da partida em 7-0.

O FC Porto segue assim em frente na Taça de Portugal, prova que não conquista desde 2017/18.