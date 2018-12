FC Porto vence Murialdo e está na final da Taça Intercontinental

O FC Porto garantiu na sexta-feira a presença na final da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao vencer os argentinos do Murialdo, por 7-5, num encontro que apenas decidiu nos últimos cinco minutos.Apesar de nunca terem estado em desvantagem, os vice-campeões europeus desperdiçaram duas vezes vantagens de dois golos perante os campeões sul-americanos, mas acabaram por assegurar a presença na final de domingo, em San Juan, na Argentina.No encontro decisivo, o FC Porto pode reencontrar o FC Barcelona, numa reedição da final da Liga Europeia do ano passado, ou jogar com a equipa da casa, o Concepcion.Os 'dragões' entraram bem no encontro e, aos cinco minutos, colocaram-se a vencer por 2-0, graças aos golos do capitão Hélder Nunes e de Rafa.Os campeões sul-americanos, a jogar a cerca de 200 quilómetros de casa, reduziram praticamente de imediato, por Joaquin Vargas, aos seis minutos.Rafa bisou aos nove minutos e voltou a colocar os 'dragões' com dois golos de vantagem, anulados por Julian Tamborindegui (14 e 20), o segundo em situação de vantagem numérica, depois de Hugo Santos ter visto o cartão azul, após uma falta que originou um livre direto, desperdiçado por Joaquin Vargas.A cerca de 40 segundos do intervalo, Gonçalo Alves fez o quarto golo dos portugueses, que foram para o intervalo a vencer por 4-3.No recomeço, numa altura em que o Murialdo parecia estar melhor, Hélder Nunes voltou a colocar os 'azuis e brancos' a vencer por dois golos, aos 34 minutos.German Nacevich, com um remate de longa distância, voltou a reduzir para os argentinos, aos 38 minutos, com o empate a surgir sete minutos depois novamente por Julian Tamborindegui, na marcação de um livre direto a punir a 10.ª falta do FC Porto.Acabaria por ser um argentino, natural de San Juan, a desbloquear o jogo para o FC Porto. Reinaldo García recolocou o FC Porto a vencer aos 46 minutos, um minuto antes de o italiano Giulio Cocco fazer o resultado final, de livre direto - falharia outro 'castigo' instantes depois.Ao intervalo: 3-4.0-1, Hélder Nunes, 05 minutos.0-2, Rafa, 05.1-2, Joaquin Vargas, 06.1-3, Rafa, 09.2-3, Julian Tamborindegui, 14.3-3, Julian Tamborindegui, 20.3-4, Gonçalo Alves, 25.3-5, Hélder Nunes, 34.4-5, German Nacevich, 38.5-5, Julian Tamborindegui, 45 (livre direto).5-6, Reinaldo Garcia, 46.5-7, Giulio Cocco, 47 (livre direto).Mauro Miranda (gr), Francisco Nardi, German Nacevich, Pablo Sáez e Joaquín Vargas. Jogaram ainda: Ignacio Labiano, Julian Tamborindegui, Exequiel Tamborindegui e Gino Celsi.Treinador: Nestor Perea.Nelson Filipe (gr), Rafa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda: Telmo Pinto, Giulio Cocco, Hugo Santos e Poka.Treinador: Guillem Cabestany.Ação disciplinar: Cartão azul para Hugo Santos (18).