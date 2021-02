FC Porto vence OC Barcelos em tarde cheia de golos no Dragão Arena

O FC Porto somou a 7.ª vitória consecutiva no campeonato (8-6) na receção ao líder OC Barcelos. Os dragões seguem no 2.º lugar, mas a apenas um ponto dos minhotos e com menos um jogo.





O jogo correspondeu às expectativas que lhe foram depositadas com um tarde cheia de golos. Ao intervalo, os dragões venciam por 3-2. No início da 2ª parte, o FC Porto aumentou a vantagem para 4-2, mas o OC Barcelos conseguiu fazer o empate, numa altura em que estava por cima do encontro.A seis minutos do final e com um empate a cinco bolas, Reinaldo García marcou dois golos num minuto, um bis que se revelou decisivo para o triunfo. Gonçalo Alves ainda aumentou a vantagem para 8-5, com Reinaldo Ventura ainda a reduzir.Gonçalo Alves foi a grande figura da partida com quatro golos apontados. Reinaldo García (2), Rafa e Carlo Di Benedetto apontaram os outros golos.Reinaldo Ventura (3), Luís Querido, Joca e Tomás Pereira marcaram para o OC Barcelos.