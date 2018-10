FC Porto vence Paço de Arcos e soma terceira vitória

O FC Porto venceu no Dragão Caixa o Paço de Arcos por 5-2 e somou a terceira vitória ao fim de três jogos no campeonato.Telmo Pinto inaugurou o marcador e Gonçalo Alves assinou o segundo golo da tarde já em cima do intervalo. Na segunda parte, Rafa marcou dois golos num minuto e deu uma vantagem confortável aos azuis e brancos (4-0). O Paço de Arcos reagiu com o jovem Tomás Moreira a bisar. Já perto do fim da partida, Gonçalo Alves fechou o resultado em 5-2.Hélder Nunes, capitão dos dragões que está a caminho do Barcelona, foi suplente e a grande surpresa, pela ausência do cinco inicial de Guillem Cabestany.O FC Porto soma agora nove pontos, mais três que a Oliveirense que só joga este domingo frente ao Benfica (17h).