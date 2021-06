FC Porto visita hoje o Sporting no jogo 2 da final do campeonato nacional

Dia de emoções fortes no Pavilhão João Rocha, casa do Sporting, que hoje (14 horas) recebe a visita do FC Porto para o segundo jogo da final do campeonato nacional, num duelo que se adivinha renhido, à imagem do que aconteceu no primeiro confronto entre as duas formações.

Depois do triunfo por 3-1 no primeiro duelo, o jogador portista Xavier Barroso perspetivou uma deslocação muito difícil a Lisboa: “Vamos jogar tranquilos, como fazemos desde o terceiro jogo com o Benfica, e sabemos que se fizermos o nosso trabalho podemos surpreender.”

Do outro lado, o técnico verde e branco Paulo Freitas mostrou-se confiante numa boa resposta: “O primeiro jogo não correu como desejado, porque fomos ao Porto para ganhar. Não o conseguimos apenas por uma questão de eficácia. Não vale a pena continuar a falar de algumas situações que ocorreram. Caímos, já nos levantámos e estamos preparados para nova batalha.”