FC Porto volta a atacar Sporting: «Como o tempo de jogo no hóquei em patins é controlado ao pormenor...»

A guerra FC Porto-Sporting saltou do relvado para o pavilhão. Depois do título da crónica do clássico de hóquei em patins no site oficial, os dragões voltam este domingo a atacar os leões na newsletter diária."Como o tempo de jogo no hóquei em patins é controlado ao pormenor, não foi possível ao Sporting de Lisboa fugir à goleada portista no Pavilhão João Rocha (7-3), num jogo que refletiu bem os 40 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto", referemSábado, na crónica, podia ler-se: "Campeões do Mundo goleiam no Lumiar." E no texto também havia referências ao "Sporting de Lisboa".Picardias que exaltam mais os ânimos e que também tiveram palco na conta da comunicação portista no Twitter: "Famalicão, Braga, final da Taça da Liga, com Benfica, ontem no Dragão, o denominador comum é o Sporting de Lisboa mas a culpa é sempre dos outros. Se tivessem um presidente talvez não se portassem tão mal."