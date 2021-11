Federação de Patinagem confirma dois casos de covid-19 na Seleção Nacional

Depois de João Rodrigues ter confirmado que contraiu covid-19, a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) confirmou a existência de dois casos da doença na Seleção Nacional que está a disputar o Europeu, em Paredes.Embora não tenha avançado com nomes, tudo indica que o segundo seja Henrique Magalhães.Está previsto que a Seleção entre em campo hoje, às 17 horas, para defrontar a Itália no jogo de atribuição do 3.º lugar."Ao final da manhã de hoje, após um dos atletas da seleção nacional apresentar temperatura axilar de 38ºC, foi ativado o Plano de Contingência Covid-19 da Seleção Nacional de Hóquei em Patins.A testagem de todos os elementos da comitiva resultou na deteção de dois casos positivos, que foram de imediato comunicados às autoridades de saúde, à DGS e à organização do Campeonato da Europa.Aguardamos orientações das entidades competentes."