Federação europeia de hóquei em patins promove "adaptações cirírgicas ao calendário"

O presidente da federação europeia de hóquei em patins (World Skate Europe), Luís Sénica, anunciou esta quarta-feira várias "adaptações cirúrgicas ao calendário", como "medida preventiva" ao "momento complexo que a Europa vive em termos de pandemia" de covid-19.

As adaptações "visam salvaguardar a integridade de todos os envolvidos nas competições, mas ao mesmo tempo não interferir ou sobrecarregar o previamente definido a nível europeu e, consequentemente, a nível nacional", refere Luís Sénica.

Face ao "elevado grau de incerteza em que vivemos", a federação europeia decidiu assumir "de imediato um conjunto de medidas preventivas", mas "ao mesmo tempo com sinais claros de que tudo fará para manter ativas as competições europeias de clubes ao longo desta temporada desportiva", acrescenta.

Uma das alterações é na nomeação das equipas de arbitragem, que, até aos quartos de final das várias competições, passam a ser oriundas do país da equipa visitada, de forma a garantir a realização dos jogos e evitar viagens aéreas que os possam comprometer.

"É importante que todos os agentes envolvidos nestas competições entendam que queremos salvaguardar a saúde pública e evitar o risco de transmissão de infeções e criar as melhores condições para a manutenção das competições", refere Luís Sénica.

Alterações ao calendário:

- Liga Europeia feminina (com a participação de Benfica, no grupo A, e Sanjoanense, no B):

1.ª jornada - 5 de fevereiro de 2022

2.ª jornada - 19 de fevereiro

3.ª jornada - 5 de março

4.ª jornada - 19 de março

5.ª jornada - 9 de abril

'Final Four' - 30 de abril e 01 de maio.

- Liga Europeia masculina (com SC Tomar, no Grupo A, e AD Valongo, no B):

3.ª jornada - passa de 15 de janeiro para 29 de janeiro.

O calendário restante mantém as datas programadas.

- Taça WS (com Juventude Viana, no Grupo B, e Sanjoanense, no C):

Follonica, Ita - Genève, Sui, adiado de 11 de dezembro de 2021 para 2 de abril de 2022.

A jornada prevista para 15 de janeiro de 2022 será disputada em 5 de março de 2022.

O calendário restante mantém as datas programadas.