Federação oficializa Paulo Freitas como novo selecionador de hóquei em patins

Paulo Freitas é o novo selecionador nacional de hóquei em patins, sucedendo no cargo a Renato Garrido, anunciou esta quinta-feira em conferência de imprensa o presidente da federação de patinagem (FPP), Luís Sénica, confirmando a notícia dada por Record no último dia 21 de dezembro.

O ex-guarda-redes Paulo Freitas, de 55 anos, é o atual treinador do OC Barcelos, depois de uma passagem pelo Sporting coroada com a conquista de vários títulos nacionais e internacionais, e irá acumular funções com as de selecionador.

Em seis épocas nos leões, de 2016/17 a 2021/22, Paulo Freitas venceu dois campeonatos (2017/18 e 2020/21), duas Ligas dos Campeões (2018/19 e 2020/21) e duas Taças Continentais (2019/20 e 2021/22). Pelo OC Barcelos ergueu a Taça CERS, em 2015/16.

Paulo Freitas sucede a Renato Garrido, que levou Portugal à conquista do Mundial'2019 e que, ao fim de quatro anos, deixou a seleção após a final do Euro2023 perdida para a Espanha (4-2), em julho, em Sant Sadurní d'Anoia.