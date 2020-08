Federação responde a Paulo Rodrigues

A Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), presidida por Luís Sénica, reagiu às criticas feitas a Record por Paulo Rodigues, antigo vice-presidente da entidade federativa, sobre os prazos limitados para a apresentação de listas candidatas aos órgãos sociais da FPP.





"Os prazos definidos para a Assembleia Eletiva de 5 de setembro estão, obviamente, em conformidade com o estabelecido nos Estatutos (Artigo 57º) e no Regulamento Eleitoral (Artigo 9º) da Federação de Patinagem de Portugal, estando neste momento em análise as várias listas submetidas, de acordo com o Artigo 10º do Regulamento Eleitoral da FPP.Como é do conhecimento público, o mandato que agora termina era um mandato intercalar, existindo assim um período de 20 meses para preparação de um projeto.A questão do tempo é, assim, uma falsa questão. Se a intenção era apresentar uma lista, a mesma requer trabalho atempado e não é construída em dois ou três meses. Se for, estamos perante uma falta de visão".