Liga feminina: Benfica vence Sporting no João Rocha

O Benfica venceu este domingo em casa do Sporting, por 4-0, em jogo a contar para a terceira jornada da primeira fase do campeonato feminino (Zona Sul).Os golos no Pavilhão João Rocha foram apontados por Maria Sofia Silva (5'), Marlene Sousa (7' e 23') e Raquel Santos (25').O Benfica lidera a classificação, com 12 pontos (quatro vitórias em quatro jogos). Já o Sporting realizou o primeiro encontro na competição.