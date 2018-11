Ferrant Font: «Pedro Gil é uma referência. Aprendi muito com ele»

FF – Pedro Gil é uma referência em Espanha, Portugal e Itália. Foi um craque e ainda continua a ser. Antes de vir perguntei a mim mesmo como seria jogar com o Pedro Gil. Confesso que aprendi muito com ele.FF – Trocamos mensagens uns com os outros. Por serem jogadores de clubes rivais não há mal nenhum. Agora quando se joga contra eles, na hora do jogo não há amizade com ninguém.FF – Os portugueses gostam de jogar em Espanha. O Henrique Magalhães também lá jogou, no Liceo, e gostou, disse-me.FF – O reencontro foi muito bom. Somos colegas e damo-nos muito bem, há sempre umas brincadeiras depois dos jogos. Mas no Europeu foi uma experiência muito estranha. Olhava para a outra baliza e pensava: tenho de fazer um golo a este guarda-redes. Pensava que era difícil. Mas vá lá, correu bem e deu para brincarmos no balneário.FF – Em Espanha o hóquei baixou muito. Há clubes com dívidas e não há investimento. Não há dúvida de que atravessa uma crise. Era bom que voltasse a ter um campeonato competitivo, a exemplo do que se passa aqui em Portugal.