Final da Taça 1947: Benfica-Sporting, em direto

11' - Lucas Ordoñez a atirar ao ferro! Esteve muito perto de empatar a partida.



Sporting já fez várias mexidas na equipa, mas o Benfica também já fez alterações.







10' - Boa defesa de Girão a travar o remate de um adversário.



7' - GOLO! Romero faz o primeiro da partida com um remate de longa distância. O Sporting coloca-se assim na frente do marcador. Está 0-1!



5' - Primeiros minutos de jogo equilibrados, mas já com três paragens para assistência aos jogadores.



1' - Começa o encontro! Sporting é o primeiro a sair para o ataque.







Tudo a postos para o início do jogo!





Equipas:



Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Edu Lamas, Lucas Ordoñez, Miguel Vieira, Marco Barros, Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Sergi Aragonès e Gonçalo Pinto.

Treinador: Alejandro Dominguez





Ângelo Girão, Verona, Gonzalo Romero, Ferran Font, João Souto, Matías Platero, Toni Pérez, Zé Diogo, Telmo Pinto e Pedro GilTreinador: Paulo Freitas: Joaquim Pinto, Luís Peixoto e João Duarte--------------------------Benfica e Sporting disputam este domingo, a partir das 15 horas, a final da Taça 1947 de hóquei em patins, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada. Jogo que pode acompanhar em direto por aqui.Os encarnados foram os primeiros a garantir presença na final, ao bater a Oliveirense, num jogo decidido nos penáltis (4-2), depois de um 3-3 no final do tempo regulamentar e prolongamento.Depois foi a vez dos leões derrotarem nas meias-finais da prova o Sp. Tomar, por 5-3.