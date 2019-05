Final four da Taça de Portugal na Mealhada

Conhecidas as equipas que vão disputar a final four da Taça de Portugal, falta saber que localidade vai receber a prova nos dias 1 e 2 de junho. E parece haver já uma indicação, sendo uma cidade que tem sido o quartel-general do hóquei em patins, nomeadamente ao nível de estágios das diversas Seleções Nacionais.

De acordo com o site Hoquei.pt, a Mealhada pode ser o palco da decisão da prova. A cidade tem sido ainda palco de muitas competições federativas, nomeadamente a final four da Taça de Portugal de 2006 e, mais recentemente, de duas Supertaças. O Pavilhão da Mealhada foi ainda palco do Europeu feminino.

Caso a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) confirme o local, Mealhada pode ter a oportunidade de ver em ação duas equipas, das quatro, candidatas ao título de campeão europeu, uma vez que na decisão vão estar Sporting e Benfica, emblemas que se defrontam já no sábado, no Pavilhão João Rocha, também nas meias-finais da final four da Liga Europeia. Na outra ‘meia’ da Taça, haverá um duelo entre Riba d’Ave e Oliveirense.