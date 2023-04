Final Four da Taça de Portugal: OC Barcelos-Sporting 'em seca' jogam por um lugar na final

Girão vai deixar a bancada para tentar conquistar o título que lhe falta

Sporting e OC Barcelos jogam este sábado a segunda meia-final (15h) da final four da Taça de Portugal, uma prova que decorre no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.As duas equipas já se defrontaram quatro vezes esta temporada, com o histórico a sorrir aos leões: duas vitórias e dois empates, entre campeonato e Liga dos Campeões. Depois de terminar a fase regular no 2º lugar, Alejandro Domíngue procura conquistar o primeiro troféu ao serviço do Sporting, terminando assim com a longa 'seca' do clube nesta prova. A última vez que os leões ganharam a competição foi em 1990, precisamente frente ao OC Barcelos. Depois de renascida a secção de forma oficial em 2014, o Sporting continua em busca do título.A cumprir suspensão no campeonato devido à agressão a Lucas Ordoñez, avançado do Benfica, Ângelo Girão vai regressar à baliza do Sporting em busca do único troféu que lhe falta no currículos. Com mais de 20 títulos conquistados ao longo da carreira, o guardião leonino só não conseguiu sorrir na Taça.A 'seca' do OC Barcelos dura há menos tempo. A última vez que os minhotos levantaram o troféu da Taça de Portugal foi em 2004, ano em que venceram na final o Alenquer e Benfica, por 5-1, em Oliveira de Azeméis. Na altura, brilhavam na equipa nomes sonantes como Paulo Almeida, Sérgio Silva, Pedro Alves ou Luís Viana.Agora, 19 anos depois, o OC Barcelos tem motivos para sonhar com a Taça de Portugal. Depois de terminar a fase regular no 3º lugar, a equipa de Paulo Freitas chega à final four com a motivação no máximo. O talento de jogadores irreverentes, como Rampulla, Alvarinho ou Vieirinha, poderá ser determinante.