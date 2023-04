Final Four da Taça de Portugal: Sp. Tomar tenta vingar derrota de 2017 frente ao FC Porto

Foi em 2017, num momento histórico para o clube, que o Sp. Tomar chegou pela única vez à final da Taça de Portugal. Em Gondomar, perderia (1-5) frente ao FC Porto, mas a verdade é que o clube se habituou aos grandes palcos. Seis anos depois, a equipa de Nuno Lopes vai ser anfitriã da final four da Taça de Portugal, onde vai defrontar, na primeira meia-final de sábado (12h), precisamente o FC Porto.A equipa ribatejana não chega no melhor momento. Apesar de ter selado o playoff no 7º lugar, somam quatro derrotas consecutivas, entre elas um surpreendente desaire caseiro frente ao HC Braga. Os leões de Tomar vão tentar fazer da sua casa uma fortaleza, onde se espera casa cheia. Esta temporada, frente aos azuis e brancos, perderam no Dragão por 5-7 e em casa por 6-7.Já o FC Porto tem o estatuto de favorito. Trata-se do campeão nacional e do atual detentor da Taça de Portugal. A equipa orientada pelo espanhol Ricardo Ares terminou a fase regular num modesto 4º lugar, mas a vitória na Luz, frente ao Benfica, mostra sinais de retoma, e de que os azuis e brancos podem chegar à fase das decisões com um nível igual ao do ano passado.O capitão Reinaldo García, de saída no final da época para os italianos do Trissino, vai jogar, provavelmente, a última Taça de Portugal da sua carreira. O argentino de 40 anos vai tentar conquistar a prova pela 7ª vez.