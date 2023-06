FPP diligenciou para tentar manter Europeu feminino de hóquei em patins em julho

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) confirmou hoje ter diligenciado para manter o Campeonato da Europa feminino de hóquei em patins na calendarização original, 2 a 9 de julho, apesar do adiamento para 2 a 7 de outubro.

"O hóquei em patins feminino é uma aposta da FPP há vários anos, no âmbito nacional e europeu. Neste sentido, organizámos as últimas duas edições da competição. Este ano, face à possibilidade de não realização da mesma, a FPP assumiu um papel proativo na procura de uma solução que permitisse a realização nas datas previstas, com diligências junto de mais de sete entidades", sublinhou o organismo liderado por Luís Sénica, numa resposta por escrito enviada à agência Lusa, horas depois de a prova ter sido protelada.

A World Skate Europe (WSE) informou hoje que o Europeu foi remarcado para outubro, devido à ausência de candidaturas para organizá-lo em julho, mesmo com os "esforços substanciais" e a "iniciativa" da FPP para "investir na procura de um local" para o evento.

"Não foi possível manter a competição conforme estava programada, mas conseguiu-se assegurar, num trabalho conjunto com a WSE, a sua realização ainda em 2023", notou.

Na segunda-feira, o selecionador português Hélder Antunes tinha anunciado uma lista de 10 convocadas para o campeonato da Europa, cujas últimas seis edições foram vencidas pela Espanha, ao passo que as lusas se impuseram por três vezes (1997, 1999 e 2001).

A equipa das 'quinas' tem um estágio marcado para 14 de junho, no Luso, concelho da Mealhada, e vai participar na segunda edição do torneio GoldenCat, a realizar entre 16 e 18 de junho, com as congéneres de França, Itália e Catalunha, que albergará o torneio.