França é o rival na estreia de Portugal no Mundial

Atual detentor do título, Portugal ficou integrado no Grupo A do Campeonato do Mundo da Argentina, que se realiza em San Juán de 7 a 13 de novembro. A Seleção Nacional, orientada por Renato Garrido e que conquistou este título em Barcelona’2019, estreia-se na fase de grupos frente à França, seguindo-se Itália e Chile.

Já a Seleção Nacional feminina ficou inserida no grupo da campeã mundial Espanha, e ainda do Chile e França. Portugal também estará representado pelos sub-19, que medirão forças com Espanha, Grã-Bretanha, Colômbia e Estados Unidos.